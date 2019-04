Peeter Olesk | Seletamaks Seedrit, Helir-Valdor Seedrit 

Praegu on Seeder täiesti uues olukorras, mida ma tookord ette ei näinud. Mida muud kui tuleb jälle sõna võtta. Seeder nimelt ei ole enam üksnes tema ise. Ta on ühtlasi ka erakond, valijad ja Isamaa poolehoidjad, kaasa arvatud needki, kes on meie erakonnas pettunud. Miks? Sest nad eeldasid, et Isamaa on fundamentaalsem, kui näitab praktika ega ole nii küüniline, nagu nad on kogenud.

On tõsi, et Seeder tõi Isamaa ühest august välja, kuid mitte lagedale kõva maa peale, kuna augu kõrval pole mitte terve, vaid veel suurem auk nimega Eesti ühiskond. Ultra posse nemo obligatur ehk võimetest rohkemaks pole keegi kohustatud. Isamaa pole ilmaski väitnud, et Eesti riigile oleks parim, kui seda juhiks Isamaa üksi. Riigikogus tähendaks see umbes 60 kohta ja kümmekonda ministrit. See oleks läbinisti haige soov, raske juhtum isegi Jämejalas. Kuid kas Isamaal on jõudu kontrollida poliitiliste haiguste kulgu mujal, teiste juures?

Milles seisneb Isamaa iseseisvus?

Ma kahtlen selles, sest põhjalikud diagnoosid on ju panemata. Isamaa üksinda neid ei pane, aga igatahes pole rahuldav, kui erakonna lihtliige saab ainult ilusaid raporteid. Kuni uue valitsuse kinnitamiseni on rahandusministeeriumi portfell endiselt Isamaa käes. Miks sai avalikkus alles nüüd teada, et 1) riigil on üks rahakott vähem; 2) kiirete, aga suuremastaabiliste manöövrite jaoks vaba raha ei ole ja 3) samas me oleme pigem teenindav kui tootev rahvas? Järelikult oli keegi – mitte üksi, vaid kollektiivselt – vait, julgemata rääkida tööinimesega otse ja ausalt.

Sõim ei ole kunagi aus. Sõimavast Seedrist mul kogemust ei ole. Ta läheb sõimu kuuldes kinni, mis ei ole produktiivne lahendus olukorras, milles kaasvastutajaid on mitu. Ja EKRE on kaasvastutaja, ehkki mitte kõiges, sest näiteks ühegi üleriigilise rahandusliku otsuse juurde pole ta pääsenud. Küll aga on ta kujundanud äratuntava suhtumise teisitimõtlejatesse. EKRE on avalikult ainuke erakond, kes pooldab ainuparteilist valitsust ülevalt alla.

Teised samasugused on üksiküritajad. Isamaas on selliseid minu mulje järgi kõige vähem, ent mis tahes erakond on algusest peale nõrk, kui ta eelistab jääda pealtvaatajaks. Kas üksi või koos teistega peab erakond olema iseseisev. Milles seisneb Isamaa iseseisvus? Konservatiivsuses kindlasti mitte, kuna see ei saa olla monopoolne. Iga korralik talu, isegi iga oma kodu on konservatiivne ses mõttes, et seal valitsevad teatavad tavad ja piirangud ning vastutusvõime. Ja meelespidamine. Jõuluvana on mäng, söögikord ei ole.

Kuid on ka niisugused asjad nagu põhimõttekindlus. Kord oli aeg, mil Isamaa eeskätt Seedri isikus rõhutas väga, et ajutine kontrolljoon Eesti-Vene riigipiirina oleks vale. Mis sellele järgnes? Ukraina jagamine idaks ja lääneks ning Krimmi annekteerimine, mitte aga asjatundlik arutelu seeüle, mida kujutab endast nüüdisaegne riigipiir üldse, olgu näiteks USA, Venezuela, Briti Rahvaste Ühendus või see osa Lähis-idast, mida nimetatakse Levandiks.