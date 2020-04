Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Jarek Kasar! Ohtuleht.ee , täna, 06:50 Jaga: M

Täna tähistab oma sünnipäeva eesti helilooja, laulja ja sõnadekirjutaja Jarek Kasar, esinejanimega Chalice. Muusikukarjääri alustas ta räpparina, kuid tema muusikalistes katsetustes on segatud eletrooniliste ja sageli eklektiliste kompositsioonidena musitseerimistraditsioone üle maailma, alates Aafrika päritolu rahvamuusikast kuni tänapäevase elektroonilise rokini välja. Esimene album ilmus Jarekul 2003.aastal ja kandis nime "Ühendatud inimesed" ning tema laul "Minu inimesed" oli ühendkooride loona kavas ka 2007. aasta noorte laulu-ja tantsupeol "Ilmapuu". Aastal 2011 esitas ta Põhuteatris oma esimest ooperit "Katuselt". Teatri NO99 repertuaaris on olnud tema muusikal "Lindmees". Jarek Kasar on palju muusikalist koostööd teinud ja kontserte andnud koos Tõnis Mäega. 2009. aastal jõudis tema loodud ja esitatud laul "Nelikümmend" lauluvõistluse "Eesti laul 2009" finaali. 2015. aastal osales Jarek Kasar kohtunikuna TV3 sarisaates "Eesti otsib superstaari". Palju õnne!