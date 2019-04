Lugejakiri | Hekdikud küll tavalised eesti naised ei ole! 

Esitades lugu pliidi külge aheldatud naisest, seitsmest lapsest, kes võiks olla olemata, vägivaldsetest värdjatest ja rahvast, kes on nii loll, et lausa piinlik laulda... Selliste sõnade autorile ja lugude esitajale ei saa ju ütelda, et ta on tavaline. Pealegi tavaline inimene läheb esinema julgelt, ta ei varja oma nägu paruka ega prillidega.