Elu Maikuus sünnitanud supermodell ootab juba järgmist last Ohtuleht.ee , täna, 15:10

Miranda Kerr 30. märtsil Imago Images/Future Image/Scanpix

Tippmodell Miranda Kerr teatas kümme kuud pärast teise lapse sündi, et tulekul on uus beebi. 30. märtsil tehtud foto tõestab, et kolmas rasedus on juba tublisti edenenud.