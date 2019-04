Petturi palganud Omniva: see oli viga! Nii poleks tohtinud teha! 

Õhtuleht avaldas 31. märtsil loo, kuidas 2017. aasta jaanuaris asus Eesti Posti (nüüdse nimega Omniva) tööle kehtiva kriminaalkaristusega Rait Aidla (25). „Andrese” nime all töötades varastas Aidla 3548 inimese passi, ID-kaardi ja elamisloa koopiad. Riikliku postifirma algelised arvutisüsteemid tegid petturi elu ootamatult lihtsaks.

2016. aasta detsembris maadles Eesti Post pühadeaegse pakiuputusega ja palkas ajutist lisatööjõudu töövahenduskeskkonna GoWorkaBit kaudu. Ehkki noormees esimesel päeval tööle asudes kinnitas, et on Rait ja tuli tööampsule, rääkis ta järgmisel päeval teist juttu, nimetades ennast hoopis Andreseks. 11. jaanuaril 2017 vormistaski Eesti Post „Andrese“ nüüd juba püsivalt tööle.

„Andrese“ tööga oldi väga rahul. Alles neli kuud hiljem, kui postifirma persionaliosakonda helistas Raidi sõber Kaarel, kelle ees noor kriminaal oli kelkinud, et on Eesti Posti infosüsteemidesse sisse murdnud, mõistis postiettevõte kohkumusega oma eksimust.

Firmas vaadati üle turvakaamera salvestised ja selgus, et Andresena tööl käinud mehe välimus ei klapi tõepoolest firmale esitatud dokumendi fotoga.

Toonane personalijuht kinnitas politseile, et Eesti Post teeb inimeste palkamisel taustauuringu, sealhulgas päringu karistusregistrisse. Kui nad oleks teadnud, et inimesel on kehtiv kriminaalkaristus, siis poleks teda tööle võetud.