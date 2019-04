POMMIKIRJADE LAINE JÄTKUB: politsei enam ei evakueerigi rahvast ähvardatud firmades ja kaubanduskeskustes

„Sarnaseid pommiähvarduste laineid on varem olnud nii naaberriikides kui ka kaugemal. Eile kontrollisid demineerijad ähvarduse saanud ettevõtteid ning ühelgi juhul ohtu ei tuvastatud. Oleme praegu otsustanud, et ähvarduse masspostitamise adressaate kontrollitakse, kuid massevakuatsiooni ei korralda. Ähvardaja eesmärk ongi inimeste igapäevategemisi häirida ja selle abil tähelepanu saada. Oleme veendunud, et tegemist on pahatahtliku masspostitusega ja tegelikku ohtu ei ole,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.