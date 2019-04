New York Posti teatel pannakse nelikule süüks ebaõigete maksuandmete avaldamist 2011-2014, mistõttu jäi Islandi maksuametil saamata ümberarvutatult enam kui miljon eurot. Kvarteti vara, mille väärtus on lehe andmeil kokku umbes 5,7 miljonit eurot, on kohtuprotsessi ajaks arestitud. 2/3 varast kuulub laulja Jon Thor Birgissonile, kes elab praegu Los Angeleses. „Sigur Rosi liikmed on muusikud, mitte raamatupidamise ja rahvusvaheliste rahaasjade eksperdid,“ ütleb bändi advokaat, kes lubab Sigur Rosi nime kohtus puhtaks pesta.