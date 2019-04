"50 halli varjundi" täht sai kolmanda lapse 

Kuulsa paari esiktütar Dulcie on viiene ja teine tütar Elva kolmene. Uue ilmakodaniku nime 2013. aastal abiellunud Jamie ja Amelia esialgu ei avaldanud, nad on oma laste privaatsuse kaitsmise poolest lausa kurikuulsad. Teada pole seegi, millal maimuke sündis. Kuid perelisa võib veelgi tulla - Jamie on Daily Maili teatel öelnud, et tahab seni lapsi juurde saada, „kuni me enam ei jaksa“.