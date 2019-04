SÜDANTSOOJENDAV: tähelepanelik neiu aitas üksi uitava väikelapse tagasi ema juurde

Laupäeva hommikul märkas tööle minev neiu enda ees Tartu kesklinna suunas lippavat tüdrukutirtsu. Neiule tundus kummaline, et lühikestes pükstes pisike tüdruk varavalges ja üksipäini linnatänavatel seikleb. Ta uuris igaks juhuks, kuhu laps on teel ja kus on ta vanemad, mispeale tüdruk ütles, et läheb lasteaeda. Aga oli laupäev, lasteaiavaba päev.

„Tänu noorele neiule, kes märkas last linnas seiklemas ja veendus, et tegu on abivajava lapsega, saime emale aga anda rõõmusõnumi, et lapsega on kõik hästi ja sini-valge vilkuritega masin toob ta õige pea juba koju tagasi. Aitäh sulle, Laura! Sinu terav pilk ja soe süda on kõigile eeskujuks,“ kirjutas prefektuur Facebooki postituses.