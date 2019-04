„PUUDUTA MIND“ 72. SAADE | Külas käis vaimude peletaja Kalju Paldis

Teemal energoinformatsioon ja infoväljad võib ta

vestelda kümneid tunde järjest. Osa ta loenguid vältabki kümme tundi.

Just infovoolu kaudu, mida mees näeb energeetiliselt voolamas, aitab ta neid, kes abi

otsivad. Peale loengute (neid annab ta bioenergia, pendli, infoväljade,

enesetervendamise võimaluste teemadel jne) püüab Kalju enesetervendamise

niidiotsi jagada ka individuaalselt. Alles siis, kui keegi temalt nõu küsib,

rakendab ta oma nägemisvõime ja loeb infoväljadelt palju huvitavat, mida

edastada.



"Iga inimene on indiviid ja temale lähenemine ja nõustamine on individuaalne,"

seletab Kalju. "Kuid alati ütlen, et olete ise võimelised end tervendama ja

abistama. Mina saan olla ainult nõustaja, et leida teie sisemusest see

mõttemaailm või lahendus, mis aitaks teil elus edasi liikuda. Sest põhiravija

olete ise. Uskuge, teis on isetervendaja võimed olemas. Jagan, kuidas seda

võimalust oleks lihtsam käsitleda."



Ta on proovinud kanaldamist, aga ei soovita mitte kellelgi kinni jääda ühte

"kanalisse" ehk ühte nõustajasse, vaid kuulata ära erinevad arvamused, tunnetada

erinevaid infoväljasid ning talletada enda jaoks üksnes see, mis tundub

isiksusele ainuvajalik.

Enne vaimsusesse sukeldumist tegeles mees aktiivselt äriga. Mitmest endisest

kolleegist ja äripartnerist on tänaseks aga kujunenud tema kliendid.



Juba lapsena nägija



Kalju sündis Pärnus, kus enne Teist maailmasõda kohtusid ta ema ja isa. Isa oli saksa

sõjaväes ning enne sõjatandri laienemist plaanis põgeneda Rootsi, aga ema oli

vastu ja soovis jääda Eestisse, juhtugu mis iganes. Siis seadis saatus isa elu

keerdkäike nii, et mees sattus sõjakeerises hoopis Siberisse. Ema oli Eestis ja

ootas isa truult tagasi 18 aastat, kuni oodatu saabuski.



1960 sündis Kalju. Juba lapsena nägi ta energiaväljasid, erinevate kohtade

energeetikaid - võimed olid talle kaasa sündinud. Kuid vanematega ei vestelnud

iseäralike omadustega poeg oma nägemustest eales. Ta ei osanud ise neile

küsimustele vastuseid saada. Kas teda oleks sel momendil mõistetudki? Kui ema

suri, ei teadnud ta poja võimetest midagi. Üksnes isa sai vanast peast Kalju

tõelisest olemusest aimu.



"Usun, et kõik lapsed sünnivad puhta infoväljaga, vabade hingedena," räägib ta oma

ilmaletuleku taustaks. "Me tuleme siia maailma ilma riiete ja eelarvamusteta.

Pannes selga riided, hakkame tunnetama, et meid hakatakse juhendama, antakse

omapoolne arvamus, mis meile sobib ja missugused peaksime olema, mida meilt

oodatakse ja kuidas peame käituma ja asju nägema."



Laps ei oska valetada, ta räägib seda, mida näeb. Sageli näevad lapsed

paralleelmaailmasid, usub Kalju. "Laps ei oska fantaseerida, ta näeb tõelist

olemust, mis meie ümber toimub. Tema vaatab meile alt üles ja arvab, et meie,

täiskasvanud, näeme ja tunnetame sama. Kahjuks oleme minetanud need teadmised,

me osaleme selles rollimängus, mida pakub ühiskond. Olles enda arvamuse kohaselt

targad, hakkame oma mõtteid lapsele peale suruma. Muidugi laps usub, et ema ja

isa on targad ja teavad igale küsimusele vastust. Aga vanemad suruvad lapse mina

maha, kuid nii surutakse ka maha ta informatsiooniväljad."



Kalju usub, et tuli Maa peale vaba tahte alusel õppima. Kooli ajal oli ta see, kes

nõukaaja korrale, pioneerikommetele ja piirangutele vastu astus. Oma

protestivaimu julge avaldamise tõttu tuli mehel suunduda keskkoolist õhtukooli.

Ta on õppinud ehitusmeheks, kuid töötas ehitajana lühikest aega. Aastaid

tegutses Kalju edukalt äris. Alles seitse-kaheksa aastat tagasi otsustas ta

lapsepõlves avaldunud võimed "üles kaevata".



Osaliselt tingis vaimsele teele asumise terviseprobleem, millest Kalju keeldub rääkimast,

uskudes, et haigused, millega on tehtud lõpparve, ei vaja meelde tuletamist.

Infoväljadega suheldes tasub panustada sellele, mis aitab iseendale helgemat

tulevikku luua. "Tuleviku loob igaüks ise," kinnitab mees. "Tulevik, olevik ja

minevik on paralleelselt liikuvad maailmad."



Võõrenergiate kehast väljaajamine



Kaljul on rääkida tööga seoses palju huvitavaid ja õpetlikke lugusid. Näiteks lugu

Eestis elavast venelannast, kelle mees tegeleb tervendamisega. Naisele tuli

külla Venemaa sõbranna, kel oli probleeme psüühilise tervisega. Ühiselt võeti

ette sõbranna tervendamise katse. Naine pandi pikali ja venelannal tuli hoida

sõbranna jalgadest, samal ajal kui mees koos püha ikooniga pead tervendas.

Sõbranna karjus kogu protseduuri ajal lõvi moodi, temast väljusid võõrenergiad

ning psüühiline probleem taandus.



"Võõrenergia on peidus paljude inimeste sees, kel psüühilisi probleeme. Öeldakse,

et hing on haige, vaim on haige. Kui võõrenergia ei soovi kehast väljuda, hakkab inimene

teisi kartma, tahab pidevalt magada ja surub end kusagile nurka. Ta elab oma

kinnises ja suletud maailmas," selgitab Kalju.



Külla tulnud sõbrannale tehti puhastus. Kuid osa selle naise võõrenergiast liikus

venelanna kehasse, kes hoidis puhastamise ajal kinni ta jalgadest. Kuna mehel

oli kaitse peal (ta käes oli ikoon), kuid ta unustas oma naisele kaitse peale

panna, juhtus see, et poole aasta pärast haigestus venelanna samasse psüühilise

haiguse vormi, milles enne oli olnud sõbranna. Sõbranna aga sai terveks.

Appi kutsuti Kalju, kes võttis ette rituaalse küünaldega puhastamise protsessi.



Tervendamisprotseduuril osalenud venelanna sai tervise tagasi. Kalju räägib

selle loo, et tervendamisega tegelevad inimesed ei unustaks endale kaitset peale

panna. "Kindlasti on tähtis kaitse mahavõtmine, väga tihti sellest toimingust

inimestele ei räägita. Kui lisada mitmeid kaitseid ja eelmist ei kustutata,

kaotab inimene oma loomuliku kehatunnetuse ega saa aru, mis teda pidevalt häirib

ja segab."

Meie ümber on kaks mõistetavat maailma - füüsiline ja mentaalne. Füüsilises maailmas

koristame enda järelt prahi või kustutame ära arvutile kirjutatud info,

aga mentaalse tasandi infoprügi, kas oma vanad mõtted või lubadused,

unustame hävitada.



"Kui kõnnime mööda tänavat, juhtub vahel ikka nii, et koperdame millegi otsa, aga

maha vaadates midagi ei märka," toob ta näite. "See on energeetiline praht,

mille otsa koperdame. Hästi paljudest viiakse tervendamiste ajal välja

mittevajalikku infot, aga kui seda ei neutraliseerita, tekitatakse energeetiline

prügi. Siis tuleks kujustada energeetiline prügikast ning lihtsalt info ära

põletada. Sellega loome terve keskkonna ega ole ohtu, et keegi satub meie

äravisatud mõttemaailma, mis talle kindlasti ei sobi."



"Tere, Eesti nõiad!"



"Eestis on palju ravijaid, üllatavalt palju võrreldes teiste rahvastega," leiab Kalju.

Ta selgitab tagamaad - juba Muinas-Eestis osati elada loodusega kooskõlas ja

harmoonias. Kuulati looduse hääli, vaadati läbi jõuväljade, mida pakuvad meile

elav loodus, puud, põõsad, taimed või kivid. "Kõik uskusid ja teadsid, et meie

ümber on elav. Jagati üksteisele kõiki võimalusi. See uskumus on tugevalt

salvestunud meie emakese maa energiatesse ja infoväljadesse."



Alepõllumajanduse ajal tehti lõkkeid põldudele igal kevadel, enne uue seemne külvamist. Lõkkega

puhastati põllumajandusmaa infoväljad möödunud aasta infost, olenemata sellest

kas maa andis hea või halva saagi. "Tähtis oli uue saagi tulemus. Elati

olevikus, nüüd ja praegu. Lõkkest saadud puutuhk kasutati mineraalseks väetiseks

põllule."



Viimase kahekümne aastaga on Kalju sõnul toimunud väga kiire inimkonna edasiliikumine,

sest inimese aju on arenenud meeletult palju. "20 aastat tagasi oli info

vastuvõtt hoopis teistsugune. Tänapäeval on info vastuvõtlikkus avardunud,

inimene näeb kohe tervikut. Aju struktuur muutub kõikidel inimestel korraga.

Praegu on arvutid üks moodus, kuidas infot edastatakse ja vastu võetakse. Siin

aga on osal inimestel oht kaotada iseenda mõtlemine. Kui keegi annab vastuse,

kui arvuti teeb inimese eest ära ta töö, siis inimese enda mõtteosa

väheneb."



Kalju vaatab televiisorit harva. Ta tunnistab siiralt, et ei loe raamatuid nii, nagu

tavaliselt inimene seda teeb. "Loen seda, mida see raamatu autor soovib öelda

oma mentaalse mõttega. Näen informatsiooni, ma ei näe lugeda seda, mida üks

inimene on salvestanud paberile. Ta on selle ju vastu võtnud meie ümbert

infoväljadelt. Mina saan sellel momendil kohe sama infot, kuidas sellele

teemakäsitlusele on lähenetud ja mis võimalused on veel, et seda asja lahti

seletada."



Kalju usub, et inimene on võimeline ise kõikidele oma küsimustele vastused saama. Sest

kui inimese aju võtab vastu targa ja huvitava küsimuse, siis natuke oodates saab

ka sealt targa ja sisutiheda vastuse. "Küsimus esitatakse infoväljadele,

oodatakse natuke ning kui on vaja vastuseid, tulevad need alateadvuse kaudu.

Küsimus on vastuse teine pool. Kui mul on küsimus, on olemas ka vastus. Elame

duaalses maailmas."



alju soovitab viisakat pöördumist infoväljade ja kõiksuse poole. "Kas ma võin selle

sündmuse või probleemiga tegeleda? See on nagu ukse peale koputamine, me ootame

vastust, kas võime siseneda. Kui oleme saanud heakskiitva jaatuse, hakkame seda

ülesannet lahendama. Kuid küsides luba, pakutakse meile rohkem. Tihti on meil

aega vähe, oleme kärsitud ja tormame, et saada vastus enne õiget aega."



Kalju nõuanne on: "Oota ja sulle pakutakse lahendust. Siis imetleme, kui lihtne see

lahendatav ülesanne on. Maailm koosneb lihtsusest, kuid meil pole aega seda

märgata, kiirustame ikka kiiremini, kiiremini tähtede poole."