TRAGÖÖDIA: Saksamaal hukkus lennuõnnetuses Venemaa üks rikkamaid naisi koos isaga

Lennundusgrupi S7 peakorter asub Novosibirskis. Grupi lennukipargis on ligi sadakond liinilennukit ning tegemist on Venemaa tuntuima lennukompanii Aeroflot peakonkurendiga.

Meedia on Vladislav Filjovi nimetanud „Venemaa Elon Muskiks“. Filjov ise ütles seda võrdlust kommenteerides, et Musk müüb tulevikku, meie aga reaalse majandusega ning müüme seda, mis juba olemas on.