1. APRILLI BLOGI: Helsingi politsei hankis Eestist narkomuula, Tartu vanglas alustas tööd teenistuskala ja välisministeerium võtab tööle stressikoera

Juba täna jagatakse välja kolmandad Eesti filmi- ja teleauhinnad ja tegemist on ajaloolise aastaga. Nii nagu EFTA-sid on hellitavalt kutsutud Eesti Oscariteks, otsustaski Eesti Filmi Instituut võtta eeskuju tänavusest Oscari galast, mis tähendab, et EFTA 2019 toimub ilma õhtujuhita.



Tõnis Niinemetsa vallandamisel on mitmeid põhjuseid, neist tähtsaimana toob Eesti Filmi Instituut esile asjaolu, et soovitakse olla edaspidi üha rohkem Oscarite galale sarnane. Kuid korraldajad rahustavad publikut ja televaatajaid, et kindlasti on sellegipoolest päris palju, mida vaadata. Lubatud on kuulsaid auhindade üleandjaid, veel kuulsamaid võitjad ning naljakaid vaheklippe.



Samuti läheb täna hommikul tehtud otsus Niinemetsast loobuda kokku ERR-i tulevikustrateegiaga asendada üha enam inimtööjõudu tehnoloogiliste uuendustega.



Arvestades, et õhtujuhi roll on sellise ürituse juures marginaalne, on korraldajad lubanud, et suurt kahju ei sünni.



EFTA 2019 otseülekanne algab ETV2 ja Tallinna TV kanalites kell 18.30. Alates kell 20.00 on ülekanne nähtav ETV ja Tallinna TV kanalites. Kogu üritus on nähtav ka ERR.ee portaalis.