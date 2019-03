Helmed võimukõnelustest: kooseluseaduse tühistamist ei õnnestunud meil läbi suruda, aga me saime kuldvõtmekese

"Selge on see, et meil on seal kõige raskem olnud. Meilt on võib-olla kõige rohkem võitlust nõudnud, et meie asju sisse saada. Aga meie oleme Isamaaga paljuski ikka ühel pool. Konservatiivse erakonna valijal on hästi. Need valijad on esindatud. Rahvuslik ja konservatiivne valija on esindatud, aga liberaalsel valijal ongi hapum seis," sõnab Martin Helme.

"Koosoluseaduse tühistamist parlamendis ei õnnestunud meil läbi suruda, sest lihtsalt ei tule hääled kokku. Mitte seepärast, et keegi ei tahaks, aga lihtsalt ei saanud hääli kokku. Mida me vastu saime? Kusjuures on see väga tähtis. Vastu saime me kokkuleppe, et panna Eestis kehtima rahvaalgatus ehk rahvahääletus. Ehk viiekümne tuhande allkirja kogumisel saab mistahes riigieluküsimuse panna referendumile ja kui üle poole käib valimas ja toetab seda, siis see on automaatselt kehtiv asi. See tähendab, et koosoluseaduse tühistamise saame panna referendumile," ütleb Martin Helme.

"Me saime kuldvõtmekese, millega ära lahendada kõik teised asjad, mida me sellel korral ei saanud," lisab ta.