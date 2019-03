Seisukoht Seisukoht | Väärime oma valitsusi Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 19:46 Jaga:

Stanislav Moshkov

Vaadates fotoreportaaže loodava võimuliidu vastu protestijatest, ei saanud lahti pähe pugevast mõttest – hea on elu meie maal! Võime oma meelsust avaldada nagu päris lääneriikideski, kus meeleavaldused on pea igapäevased. Võimuläbirääkijatele pannakse süüks, et nad ei kuula rahvast ja et nad üleüldse on sellised nagu nad on. Loodetavasti käisid kõik protestijad ikka valimas, mitte ei avalda meelt tagantjärele.