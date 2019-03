Juhtkiri | Eurovalimisteks enam võhma ei jätkugi? 

Tundub, et keeld rakendub varem kui välireklaami kampaania jõuab üldse alata ning erakondadel on seekord vaid heameel selle üle. Põhjus on väga lihtne – riigikogu valimiskulud mõjusid parteide rahakotile laastavalt, kaheks järjestikuseks kampaaniaks raha lihtsalt pole ning senisedki võlad tahavad maksmist. Pealegi on ka inimvõimetel piirid.

Praeguseks on vaikselt küll selgumas erakondade kandidaadid, kuid nende põhimõtetest ei tea me veel midagi. Senise põhjal tundub, et jagatakse pigem seitset väga kõrgepalgalist töökohta umbes nagu elutööpreemiat, hoopis vähem või üldse mitte on juttu olnud sellest, mida meie saadikud Eestit esindades tegema tahavad hakata. On ju väga oluline, kas saadame sinna kedagi Euroopa ühist tulevikku kindlustama või hoopis ELi seestpoolt lammutama ja lahkumist ette valmistama.

Kuna poliitilised olud on muutunud, on erakondadel raske pähkel pureda – keda sinna üldse saata? Tarka läheb koduski vaja, nõrka saadikut pole aga mõtet samuti lähetada. Kõrgepalgalisele eurosaadiku kohale peaks õigus olema kõige väärikamatel ja staažikatel parteilastel. Et aga võimuliit on veel moodustamata ja ministrikohad jagamata, tahaks nii mõnigi võimalik kandidaat rahulikult valida siinse ministriportfelli ja europarlamendi saadikukoha vahel. Lühikese pingiga erakondadel on veel raskem seis – kui näiteks EKRE esinumber lähebki Brüsselise, siis mis küll saab peata erakonnast valitsuses; kui aga ei lähe, on tegu teda usaldanud valija petmisega.