Margus Murakas | Korsika ralli kui rahvuslik leinapäev 

Korsika on keeruline ralli. Tänavu oli aga 75% katsetest uued, mis tasandas sõitjaid, mistõttu kogemustega mehed löögile ei saanud. Fordid olid väga tublid – Evans oli enesekindel ning positiivselt üllatas ka (Teemu) Suninen, kes pole eriline asfaldimees ning oli esimest korda seal. Mulle väga meeldis, et viis erinevat pilooti sai katsevõidu. Aga teiselt poolelt, Citroenid ei saanud üldse hoogu üles ning (Sebastien) Ogier ei saanud ühtegi katsevõitu.

Ärme unusta, et kõigil on ikkagi ühesugused rehvid. Ning kõik sõidavad ka ühte ja sama teed. Mina ei usu, et Toyota rehvipurunemised]õ nii väga veljeteema alla liigituvad. Jah, auto ehituse poole pealt ajavad kõik taga võimalikult väikest vedrustamata massi. Mida kergem on velg, seda dünaamilisem on ka auto, ehk seal ongi dünaamika ning vastupidamise kompromiss. Aga veljed lähevad puruks siis, kui sõidetakse tühja rehviga. Rehv läheb katki aga neil, kes tahavad kiiresti üle nurga sõita. See on tasakaalu küsimus.

Omal ajal olid küll kasutusel isetäituvad rehvid, kus balloon suruti rehvi sisse ning rehvi purunedes hakkas see paisuma. Mina olen aga seda meelt, et paneme nii edasi nagu on. Võib-olla tuleb kirikusse lihtsalt tihedamini küünlaid viia, et õnnejumalanna armulisem oleks.

Asfaldirallidel on MM-karussellis oma kindel koht olemas. Autoralli on ikkagi autotootjate väljund tehniliste lahenduste katsetamiseks. Juba seetõttu on vaja sõita igal pinnasel. Ega asjata ei mõelda ka Safari ralli tagasitoomisele, kus saaks mööda liiva ning kõrbe põrutada nii, et halb hakkab. Meile võib ju meeldida kruusal rohkem, kuna teame seal rohkem nippe, aga mida aega edasi, seda vähemaks neid teid jääb. Asfaldil sõitmine on ikkagi hoopis teistsugune.

Vähemalt on rallijälgijal hetkel huvitav, sest punktivahed on väikesed ning keegi eest ära ei rebinud. Kui keegi sõidab 20-30 punktiga eest ära, siis see pole enam see. Saan aru, et hoiame kõik pöialt ning tahame, et pärast Jyväskylät oleks maailmameister juba selge, aga nii pole.