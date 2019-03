EESTI NAISKOOMIKUTE KULDVARA: „Me võime naerda ja üksteist aasida, aga inimest ei tohi ala- ega naeruvääristada."  

Teinekord on publiku pihkusaamine nii keerukas, et vaevahigi üle lauba niriseb. Õnneks on säherdusi hetki napilt. „Kuid siis on tohutult raske ja suurim viga on hakata siis pedalleerima – noh, saite aru, nali on ju,“ kirjeldab Anne, et tõrksa publiku võitmisel pole rahmeldamisest-rapsimisest kröömikestki kasu. Pigem tuleb asju võtta sääraseina, nagu need on. „Kui läks nii, siis läks nii. Ma kunagi ei alahinda publikut, järelikult on minus viga, kui ma ei saanud inimestega kontakti. Eks ma ise ole samasugune kriitiline vaataja. Täpselt samasugune!“