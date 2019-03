Toomas Alatalu | Eurovalimised kui vähemuse projekt 

Kõiki seniseid europarlamendi saadikuks saamise ja loobumise saagasid teades ja arvestades polnud üllatuseks Artur Talviku mõte, mida kinnitas Kaja Kallase näiliselt arusaamatu jutt ETV esimeses stuudios, et Keskerakonna otsuse taga loobuda ühisvalitsusest Reformierakonnaga polnud mingid teisejärgulised erinevused, vaid midagi muud ja suurt.

Täpsemalt eelkokkulepe Euroopas ja Eestis vabanevate kohtade täitmise asjus – kõik ei saa ju kuuluda ühele era- ja perekonnale.

Kokkulepped võimu jagamiseks

Pole ju raske olnud märgata, et Reformierakond alustas esimesena ja juba mullu oma europarlamendi valimiskampaaniat ehk siis need kohad on neile tõesti prioriteediks. Aga kuna olukord on väga sarnane 2003.aasta valimiste järgse ajaga ja partnerite alttõmbamise liidriks on läbi aastate olnud Reformierakond, lõpetas Jüri Ratas Keskerakonna juhina kohe Reformierakonnaga jutud, kui see muu lauale pandi. Seda paljuski tänu Kaja Kallase ja kogu Reformierakonna avalduste tõttu EKRE aadressil, mis andsid algusest peale Ratasele trumbid kätte ja säilitasid ka võiduka taganemistee.

Söandan arvata, et hetkel tunnetab viimased kaks aasta suures poliitikas tiirelnud Ratas paremini Euroopas toimuvaid muutusi ja lähtub sellest, et ka europarlamendi uue koosseisu poliitika saab olema midagi muud kui praegune. Igal juhul mitte selline, mida europarlamendi ladvik viimastel kuudel on demonstreerinud – ainult meil on õigus, ainult meie arvamused kehtivad ja kõik teised eksivad.

Tuletaks meelde, et pärast 2004.aasta europarlamendi valimisi sõlmisid selle kaks suurimat fraktsiooni – rahvapartei ja sotsialistid, kes kokku said üle poolte kohtadest (282 ja 203 toonasest 736st kohast) võimu jagamise kokkuleppe, mis tähendas seda, et üks juhtis teisele tuginedes europarlamenti esimese poole ja teine teise poole selle viieaastasest ametiajast. Ülejäänutele anti vaid niipalju, et nood ei vinguks. Klassikaline kartellipoliitika järgnes ka pärast 2009.aasta valimisi ning viis aastat hiljem sündis antud leping isegi enne valimisi.

Sedapuhku on kogu Euroopa poliitilises kriisis ja rahvusriikides juba toimunut arvestades on selge, et kaks suurimat fraktsiooni kaotavad europarlamendis oma enamuse. Kui suureks osutuvad liberaalide, euroskeptikute ja rahvusradikaalide leerid, on praegu raske ennustada.