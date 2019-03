Poliitika ÕL VIDEO | Rain Tolk KEI võimuliidu vastasel meeleavaldusel: rassist jääb rassistiks Toimetas Kristjan Väli , täna, 17:06 Jaga:

Tallinnas ja Tartus toimub marss KEI võimuliidu vastu. Teiste seas protesteerib ka näitleja, stsenarist ja režissöör Rain Tolk, kes ütleb, et iga päev on kuulda, kuidas tehakse kellelegi haiget ja seatakse ohtu õigusriigi põhimõtted. Ta leiab, et EKREt ei tohiks valitsusse lasta.