Valenime all Eesti Posti tööle läinud kelm näppas tuhandete inimeste andmed 

Rait Aidla (25) läks kunagise koolivenna nime all Eesti Posti tööle ning varastas 3548 inimese passi, ID-kaardi ja elamisloa koopiad. Petturi elu tegid ootamatult lihtsaks riikliku postifirma algelised arvutisüsteemid ja personaliosakonna uskumatu hooletus.

Vaatamata noorusele on Raplamaalt Raikküla kandist pärit Rait juba kuus korda kuriteos süüdi mõistetud – muu hulgas kelmuste, võltsimiste, varguste ja lapsporno kogumise eest. Rait mängis varem aktiivselt ennustusportaalides ja rahastas seda hobi kuritegusid toime pannes. Viimati vabastas kohus ta enne tähtaega vanglast juunis 2016.

Ema ja isa polnud nõus noormeest pärast trellide tagant pääsemist enda juurde võtma, sest nemadki olid tema kuritegude ohvriks langenud. Vanemad ei usaldanud enam poega ja leidsid, et lubadustest üksi ei piisa – Rait peab enda muutumist tegudega tõestama.

Vale nime all tööl käinud Rait Aidla jäi ka Eesti Posti turvakaamera salvestisele.

Abivalmis noor tüssas pensionäri

Nii asus noormees elama kodukülla üürikorterisse. Kohus käskis tal edaspidi hasartmängudest hoiduda ja endale töökoht otsida – varem oli ta töötanud ainult lühikest aega autopesulas ja komisjonikaupluses ning elektroonikat parandanud. Esimesed neli kuud pärast vabanemist kandis Rait elektoonilist jalavõru, kuid see teda halvale teele sattumast ei takistanud, sest järjekordse ohvri leidis ta otse naaberkorterist. Seal elas Martin* (63), kes tundis Raidi vanemaid ja teadis ka noormeest ennast juba lapsepõlvest.

Rait hakkas naabrimeest tasapisi veenma, et too võiks endale parema televiisori ja sülearvuti soetada. Martin ei teadnud arvutitest midagi, aga Rait oli sel teemal kibe käsi, kuigi infotehnoloogiaõpingud olid tal kutsekoolis pooleli jäänud. Martin oli kursis, et noormees on arvutikelmuste eest kinni istunud, aga lasi end ikkagi ära rääkida. „Rait suutis mind alati oma juttu uskuma panna. Ta on sellise jutuga, et sa lihtsalt lähed temaga kaasa,“ tunnistas Martin hiljem politseiuurijale.

Septembris 2016 aitaski Rait naabrimehel arvuti ja teleri tellida ning sai internetipangas kauba eest tasudes teada ka tema ID-kaardi paroolid. Kui rüperaal kohale jõudis, õpetas Rait Martinit seda kasutama. „Ta ütles, et seadistab mu arvutisse kaugjuhtimisprogrammi, et kui ma ei oska midagi teha, siis tema saab mind eemal olles aidata,“ meenutas Martin. Seda juhtus päris mitu korda, et Martin pani Raidi palvel ID-kaardi oma arvutisse ja noormees toimetas seal midagi. Kuna Raidi pangakontod olid kohtutäiturite valvsa tähelepanu all, avas vastutulelik Martin SEBs arve ja andis selle Raidile kasutada.

1. oktoobril vabanes Rait jalavõrust ja lasi kohe kodukülast jalga. Kolm kuud hiljem saabus aga Martinile järelmaksufirmast meeldetuletus, et tema nimele oli ostetud 1700 euro eest kolm iPhone’i ja võlg ootab tasumist. „Võtsin Raidiga ühendust ja uurisin, et mida see tähendab,“ rääkis Martin. Rait tunnistas kohe tema nimele telefonide ostmist ja lubas nende eest ise maksta. „Nii ma ei osanudki kohe politseisse pöörduda. Paar kuud ta isegi maksis nende asjade eest.“

Pakiautomaadi kaamera jäädvustas naabrimehe nimele tellitud kauba järel käinud kelmi. (Politsei / kohtutoimik)

Korralagedus postifirmas

Rait kolis Raplamaalt Tallinna oma vana sõbra Kaarli (29) juurde. „Rait varastas minu tagant enne vangiminekut suure summa raha ja asju meie ühisest üürikorterist. Ta rääkis, et on oma tegude üle nüüd järele mõelnud, kõigest aru saanud ja enam niimoodi ei käitu,“ jutustas Kaarel. Sõber lootis, et Rait saab oma elu jälle joone peale, ja andis talle peavarju ning abistas tööotsingutel.

Eesti Post maadles 2016. detsembris pühadeaegse pakiuputusega ja palkas ajutist lisatööjõudu töövahenduskeskkonna GoWorkaBit kaudu – nii sattus postifirmasse ka selle loo peategelane. „Esimesel päeval oli ta öelnud, et on Rait ja tuli tööampsule,“ kirjeldas hiljem politseile Eesti Posti jurist Martin Kalberg.

Järgmisel päeval kutsuti Rait uuesti tööle, kuid siis rääkis ta, et tegelikult on tema nimi hoopis Andres, ja palus end töövahenduskeskkonnas selle nimega kinnitada. Eksivad need lugejad, kes arvavad, et nüüd hakkasid häirekellad helisema ja kontrolliti vähemalt töömehe dokumente. „Meie personaliosakonnast kirjutati GoWorkaBiti keskkonda, et „Rait kandideeris meile, aga kuna ta ise ei saanud tulla, siis Andres tuli tema asemel (nad on toakaaslased vms)“,“ märkis Kalberg.

11. jaanuaril 2017 vormistas Eesti Post „Andrese“ juba püsivalt tööle. Kalbergi sõnul selgus, et Rait oli esitanud Andrese passi koopia alles pärast töölepingu sõlmimist – sest tol päeval polevat tal dokumenti kaasas olnud – ja nii saigi ilmselt võimalikuks, et ta pääses tööle tuttava nime all. „Ametlikult oli ta logistiku abi. Tema töö sisu oli kulleriga kaasas käimine ja saadetiste kohale toimetamine. Põhimõtteliselt oli ta transporditööline,“ ütles Kalberg.

„Andrese“ tööga oldi väga rahul. Tõsine ehmatus tabas postifirmat täpselt neli kuud hiljem, kui personaliosakonda helistas Kaarel ja teatas, et Andresena tööle tulnud mees on tegelikult tema korterikaaslane Rait. Muu hulgas olevat sõber Kaarlile kelkinud, et on Eesti Posti infosüsteemidesse sisse murdnud ja neile on väga kerge ligi pääseda.

Tol päeval „Andres“ enam tööle ei ilmunud. Firmas vaadati üle turvakaamera salvestised ja selgus, et Andresena tööl käinud mehe välimus ei klapi tõepoolest dokumendifotoga. Kalberg kinnitas politseile, et Eesti Post teeb inimeste palkamisel taustauuringu, sealhulgas päringu karistusregistrisse. Kui nad oleks teadnud, et inimesel on kehtiv kriminaalkaristus, siis poleks teda tööle võetud.

Läbiotsimisel leidis politsei Raidi valdusest rohkem kui 3500 inimese dokumendi koopiad ja umbes kümne inimese nimele oli kelm jõudnud nende andmete abil ka järelmaksuga kaupa võtta. Näiteks tellis Rait 60tollise LED-teleri, DJ-puldi, kuldehteid, telefone, arvuteid ja muudki. Paljud firmad saatsid lepingud allkirjastamiseks pakiautomaati ja Rait võltsis siis vajalikku allkirja. Kauba palus ta saata kulleriga mõnda oma elukoha lähedal asuvasse majja või pakiautomaati.

Rait Aidla juurest leiti tuhandete inimeste passide ja ID-kaartide koopiad – enamik neist küll elektroonilisel kujul. (Politsei / kohtutoimik)

Kalbergi sõnul oli Tallinna kulleripunktis üks üldkasutatav arvuti, kuhu hommikul sisenes logistik oma kasutajatunnustega. Kullerid pidid sealt välja printima aadresside lehe, kuid võimalik, et kuller lasi seda teha oma abil. „See oli normaalne, sest nad olid meeskond, koos tegid seda tööd. Võimalik, et nii sattus ka Rait Aidla Tallinna kulleripunktis arvutisse. Selgus, et samast arvutist oli tõepoolest võimalik ligi pääseda kaustale „Isikusamasus“, kuhu olid salvestatud isikut tõendavate dokumentide koopiad,“ kirjeldas jurist.

„See kaust asus Eesti Posti üldkasutataval võrgukettal ja oli avalik,“ tunnistas Kalberg. Tema sõnul oli kaust nii vabalt kättesaadav, kuna sellele pidid ligi pääsema kõigi postkontorite klienditeenindajad: „Eesti Postil on palju postkontoreid ja klienditeenindajaid ning kaadrivoolavus on väga suur. Nimeliselt juurdepääsuõiguste andmine sellele kaustale oleks olnud väga tülikas, kuna seda oleks tulnud väga tihti muuta.“

Eesti Post tuvastas kliente ka paljudele koostööpartneritele, näiteks laenufirmadele – inimene tuli postkontorisse, tema dokumendist tehti koopia ja lisati superkausta. Kui tänapäevastel infosüsteemidel on olemas kasutajalogid ja igast andmete vaatamisest jääb jälg maha, siis „Isikusamasuse“ kaustast oli kelmil võimalik tuhandete inimeste andmed paari hiireklikiga kopeerida. „Tagantjärele ei ole meil võimalik kontrollida, millal on kulleripunkti arvutist dokumentide kopeerimine toimunud. Me saime sellest juhtumist teada politsei kaudu ja info laekumisel hakkasime asja uurima,“ tunnistas jurist.

„Selline dokumentide kaust ei oleks tohtinud tõesti avalik olla, aga selle tingis lihtsalt meie tehniline vajadus. Ka õige Rait Aidla tausta kontrollides selgus, et sellist inimest me tööle võtnud ei oleks, kuna dokumendiandmetele oli tal juurdepääs ka saadetisi laiali vedades,“ märkis Kalberg.

Pärast andmevarguse avastamist „Isikusamasuse“ kaust kustutati ja klienditeenindajatel keelati dokumendikoopiaid arvutisse salvestada. „Vähemalt seni, kuni oleme töötanud välja parema süsteemi. Oleme tänu sellele juhtumile palju õppinud ja saanud meie süsteemi nõrkadest kohadest teadlikumaks,“ ütles Kalberg septembris 2017 toimunud ülekuulamisel.

Muu hulgas soetas kelm võõraste inimeste nimele kuldehteid. (Politsei / kohtutoimik)

Pettis isegi perekonda ja sõpru

Politsei jõudis Raidi uutele tempudele jälile, kui kelmi peale kaebasid tema lähedased ja tuttavad, kellel ta naha üle kõrvade tõmbas.

Korterinaaber Kaarel oli enamiku Raidi skeemidega küll kursis, aga suhtus neisse esialgu üsna ükskõikselt. Ta teadis, et Rait töötab postifirmas koolivenna nime all, sest muidu poleks ta oma tausta tõttu tööle pääsenud ja kohtutäiturid oleksid palgaraha ära võtnud. Sõbra sõnul hakkas Rait kulleritöö kõrval vaikselt ka äri ajama, kaubeldes ehetega.

„Mingeid krediitkaardipettusi tegi ta ka arvutis, aga see oli nii keeruline, et ma ei saanud midagi aru,“ jutustas Kaarel. Rait oli ostnud krüptoraha bitcoin’e, vahetanud need välismaiste krediitkaardinumbrite vastu ning tellinud nende kaartidega endale asju. Nii oli Rait saanud postipakiga näiteks ehteid ja iPhone’i telefonide juppe.

Veebruaris puhkes väike skandaal, kui Rait üritas osta Kaarli endise elukaaslase Evelyni (27) nimele kolme iPhone’i telefoni, et need rahaks teha. Kelmi õnnetuseks tegi telefonifirma Evelynile kontrollkõne ja plaan jäi seetõttu katki. Evelyn taipas kohe, kes asja taga on, sest lepingus oli kirjas Raidi telefoninumber ja kauba kättesaamiskohaks oli märgitud pakiautomaat, mis asub Kaarli korterist otse üle tee. „Helistasin ka Kaarlile, sõimasin teda ja pärisin aru, kuidas on võimalik, et Rait minu pangakonto andmed kätte sai,“ meenutas Evelyn.

Ta ei jõudnud ära imestada Kaarli piiritut kannatlikkust ja usaldust Raidi vastu – sõber varastas tema tagant, aga Kaarel saatis talle veel vanglasse pakke ja raha. Kaarli kannatus katkes alles 12. mail 2017 ja siis polnud tema vihal enam piire. Saatusliku päeva hommikul helistas Kaarlile ema ja rääkis, et tema aadressile Tartus on saabunud teade tasumata järelmaksu kohta. Selgus, et Rait oli sõbra ID-kaardiga 1750 euro eest kolm iPhone’i telefoni ostnud. Kaarel tegi kohe politseisse avalduse ja teavitas tema avantüüridest ka Eesti Posti: „Samal päeval kadus ka Rait minu korterist. Kui töölt koju jõudsin, oli Rait oma asjadega läinud.“

Rait Aidla valdusest leiti läbiotsimisel hulk kõnekaarte, millele olid kirjutatud pettustes ära kasutatud inimeste nimed. (Politsei / kohtutoimik)

Seejärel kolis Rait koos oma kallima Annikaga (21) Võrru – noored olid kohtunud jaanuari alguses ja neist sai kiiresti paar. „Juba esimesel tutvumise päeval oli meil Raidiga juttu, et oleks vaja kusagilt raha saada. Meie jutt lihtsalt läks kuidagi selleni,“ meenutas neiu. Kohe vormistatigi Raha 24 portaalis Annika nimele 250eurone laen. Tema sai sellest rahast 50 eurot ja ülejäänu võttis Rait endale, lubades järgmisel kuul ise kogu laenu tagasi maksta.

Paar päeva hiljem tegi Rait neiule ettepaneku sõlmida tema nimele mõned järelmaksulepingud tehnika soetamiseks. Ostetud telefonid viis Rait kohe pandimajja või müüs maha. „Kuigi ta käis tööl, oli tal kogu aeg rahast puudus. Ta raiskas oma raha kohe ära. Ma olin rumal ja uskusin, et Rait hakkab tõepoolest kuumakseid ise tasuma ja minul ei teki nendest probleemi,“ tunnistas Annika.

Mõnda aega hiljem ostis Rait iPhone 6 telefoni. „See oli mõeldud mulle. Rait tahtis teha mulle põhimõtteliselt kingituse, aga selle ostmiseks oli tal vaja taotleda kusagilt laenu ja nii ta küsiski minu nimele Koduliisingust laenu.“ Nii sai Annika „kingituseks“ telefoni, aga maksis selle tegelikult ise kinni.

Neiu sõnul usaldas ta Raiti täielikult ja tegi kõike, mida elukaaslane temalt palus. Muu hulgas avas ta Nordea pangas kolm kontot ning andis kaardid ja paroolid kallima kätte. „Rait oskas inimestega väga hästi manipuleerida ja suutis alati kõik inimesed kuidagi ära rääkida. Ma ei saanud arugi, mida Rait tegelikult teeb ja millist kahju ta minule teeb. Samuti suutis ta Kaarlit mitu korda lollitada ja tema usaldust kuritarvitada.“

Annika sõnul oli Rait loomult üsna rahutu inimene ja eriti hulluks läks olukord siis, kui Kaarel nad mai alguses välja viskas. „Rait kartis, et politsei peab ta kinni. Nii ta mõtles kogu aeg, et mida ta peaks tegema, kuhu põgenema. Ta kartis vangiminekut ja heietas ka mõtteid välismaale pagemisest. Ta kutsus mind kaasa, aga ma polnud nõus kohe minema,“ meenutas Annika.

„Rait peeti kinni juunis 2017 ja siis hakkas selguma, mida kõike ta tegelikult minu dokumentidega teinud oli ja milliseid lepinguid vormistanud,“ rääkis neiu. „Ma tean, et seda raha ma temalt nagunii enam tagasi ei saa. Küll aga soovin, et Rait saaks oma tegude eest karistada. Ta tekitas mulle nii palju probleeme, kuritarvitas mu usaldust ja teenis minu pealt lihtsalt raha. Soovin, et ta vastutaks selle eest.“

Endine elukaaslane leidis ülekuulamisel, et Aidla tuleks vangi panna. (Politsei / kohtutoimik)

Väljapressimise ohver?

Kui pärast kinnipidamist väitis Rait, et vajas raha ehteäri alustamiseks, siis paar kuud hiljem tuli ta välja uue versiooniga – ta pani kelmused toime, sest langes väljapressimise ohvriks. „Kohe pärast vabanemist, kuna ma olin jalavõru otsas ja midagi erilist teha ei olnud, hakkas mind huvitama must internet,“ jutustas Rait.

Mustas internetis surfates oli ta sattunud kohta, kus müüdi peaaegu kõike – alates informatsioonist kuni relvade ja narkootikumideni välja. Ka Eesti Posti andmebaasi olevat ta just sealt leidnud, mitte firmas töötades näpanud. Andmebaasi allalaadimisel oli aga Raidi arvutisse pääsenud viirus ja temaga oli ühendust võtnud üks inglise keelt kõnelnud mees, kes ähvardas laadida pornosaidile video, kus on näha eneserahuldamisega tegelevat Raiti. „Sellest, et mind veebikaameraga salvestatakse, ma teadlik ei olnud,“ selgitas ta.

Raidi sõnul nõudis väljapressija temalt krüptovaluutas 15 000 eurot. Seetõttu oligi ta hakanud skeemitama, sõlmides kõigepealt laenulepinguid Martini ja siis ka paljude teiste nimel. Enne vahistamist olevat ta jõudnud nõutud summast ära maksta ligi 12 000 eurot. Samas kinnitas Rait, et kavatses hiljem kõik võlad kinni maksta.

Kohus ei jäänud Raidi versiooni siiski uskuma, sest ta oli rääkinud Eesti Posti andmebaasi näppamisest ka oma lähedastele ja tuttavatele ning raha paistis tal jätkuvat. „Minu juures elamise ajal Rait ja Annika tööl ei käinud, enamiku ajast olid rannas, aga raha tundus neil olevat, kuna nad kogu aeg ostsid mingeid asju, käisid väljas söömas, ostsid täiesti mõttetut pudi-padi,“ meenutas Raidi sõbranna Tiina (25), kes paarile Võrus peavarju pakkus.

Oma arvutist leitud nelja lapsporno video päritolu ei osanud Rait selgitada. „Ma ei kasutanud seda arvutit üksinda, kes saab seda öelda, et just mina hoidsin neid faile. Ja kes on see ekspert, kes ütleb, et need on nooremad kui 18aastased isikud,“ rääkis ta uurijale.

Pärnu maakohus mõistis Rait Aidla süüdi paarikümnes kelmuses, identiteedivargustes, võltsimises ja lapsporno kogumises. Koos varasema kandmata karistusega sai ta nelja aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistuse ning kahjusid peab ta hüvitama üle 20 000 euro.

Kinnipidamisel ära võetud asjad palus kelm endale vanglasse kaasa panna: „Mul ei ole hetkel inimest, kellele võiks isiklikke asju üle anda...“

*Kannatanute ja tunnistajate nimed on muudetud

KURITEOVAHEND: Rait Aidla pani enamiku kuritegusid toime oma arvuti tagant, kodust väljumata. (Politsei / kohtutoimik)

Vanaprouat mänginud kelm jäi vahele

Viljandi jalgrattaärile kuuluvast e-poest telliti 23. mail 2017 kolm ratast, mis maksid kokku 1100 eurot. Kuna tavaliselt ostetakse jalgrattaid ainult ühekaupa, oli poeomanik tulusa tehingu üle alguses väga õnnelik, aga siis tekkisid tal kahtlused. Ostjaks oli märgitud Ave (69), kelle telefoninumber ja kodune aadress ei klappinud nendega, mis olid kirjas krediidifirma andmebaasis. Sellepärast saatis rattamüüja kliendile igaks juhuks e-kirja ja üritas talle ka helistada.

Paar päeva hiljem sai rattapood kurja telefonikõne Ave tuttavalt, kes teatas, et tegu on identiteedivargusega ja „õige“ Ave pole neid jalgrattaid tellinud. Peaaegu samal ajal saabus aga poeomanikule e-kiri Ave nime all esinenud kelmilt. „Oeh, üritasin teile helistada, aga ma ei saa sellest nutitelefonist aru. Käitub väga veidralt ja lülitab välja ennast,“ kirjutas moodsa tehnikaga hätta jäänud vanaprouat mänginud Rait Aidla.

„Ave“ palus saata endale lepingu posti teel, sest ei oska seda ID-kaardiga allkirjastada. Hiljem andis ta rattapoele ka telefoninumbri, mis kuulus väidetavalt tema pojale Meelisele. „Ave poeg“ võttis rattamüüja kõne kohe vastu. „Ta oli väga sümpaatse ja adekvaatse tekstiga,“ nentis poeomanik, kes mängis lõpuks juba hasardist kelmiga kaasa.

Pärast seda jäi äri soiku, sest „Ave“ ei vastanud enam rattapoe e-kirjadele ja ka tema „poeg“ ei tõstnud telefonitoru – ilmselt sai Aidla aru, et tal ei õnnestu jalgrattaid kätte saada. Uurimisel selgus, et Ave ID-kaardi koopia sattus kelmi kätte ilmselt Eesti Posti andmebaasist.

Rait Aidla kirjutas arestikambris istudes puhtsüdamliku ülestunnistuse. (Politsei / kohtutoimik)

Kullerina töötanud kelm tellis iseendale pakke

Rait Aidla pole ainuke pakikullerina töötanud kelm, kes on viimasel ajal kohtus karistada saanud. Tänavu jaanuaris mõistis Viru maakohus arvutikelmuses ja identiteedivarguses süüdi Artur Karpelini (28), kes kuritarvitas pooleteist aasta jooksul 14 inimese andmeid – eesnime, perekonnanime ja isikukoodi – ning sõlmis nende arvel 24 järelmaksu- ja laenulepingut.

„Karpelin ei ole politseile avaldanud, kust ta neid andmeid hankis,“ ütles Ida prefektuuri pressiesindaja Kristina Kostina. Karpelin tellis kokku ligi 19 500 euro väärtuses kaupu, peamiselt kodutehnikat. Kullerina töötanud petis sai teiste inimeste nimele soetatud pakid kerge vaevaga ise vastu võtta.

Kohus mõistis Karpelinile kaheaastase tingimisi vangistuse koos kriminaalhooldaja kontrolliga. Kahjude katteks konfiskeeriti kelmilt 49tolline Samsungi televiisor, neli sõiduauto rehvi, Pioneeri autokõlarid, 72osaline köögitööriistade komplekt koos kohvriga ja muud rohkem või vähem väärtuslikku.