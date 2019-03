BAARI-MADISE BLOGI | Paljas-Kaalikas võiks jääda oma liistude juurde - pildistada ennast poolpaljalt voodis ja kirjutada sügavamõttelisi tsitaate 

Uued pitsid tõstetakse ette, ühe silma pigistan kinni, et kuidagigi pin kood sisestada. Joogid käes, hõiskasin rõõmsalt: "Terviseks!". Sõbranna pahandab veelkord ja seekord krõbedamate sõnadega, samal ajal minu suunurgast okset pühkides. Tõesti, äkki ei peaks rohkem jooma. Pada sõimab katelt, ei kuula mina teist joodikut. Ja rohkem ei mäleta ma trallist midagi.

Oeh, mu keha meenutab juba kirjapressi. Aga kust abi otsida? Leida lapsik ja haigelt ennast imetlev ekpert nagu Erik Orgu? Küsida abi edevalt ja samuti paaaniliselt tähelepanu otsivalt isehakanud "treenerilt" Paljalt Kaalikalt? Leida instast suvaline tüüp, kellel TIITLIKS #personaltrainer või minna hoopis wannabede Spartasse, leida sealt Ott Kiivika tüüpi lihamägi ning hakata ka steroide vohmima?



Instas on nii palju ilusate kehadega inimesi. Pooltel neist ausalt treenitud kehad ja pooltel filtrite ja photoshopiga saavutatud tulemus (mina kaasa arvatud). Õige leidmine on kui nõela otsimine heinakuhjast. Ma enne leian pandava mehe lesbibaarist, kui treeneri Instagramist. Ja need samad #personaltrainerid jagavad teadmisi, mis neile taevas teab kust pähe potsatasid. Kõik, kes suudavad käevarrelt bicepsi leida ning kuus kükki teha, kujutavad ette et on teadjamad, kui vana Jumal ise. EI!!! Jääge oma liistude juurde ja armastage ennast peegli ees edasi ja ka seda on kogemust, kuidas tapvalt pandavat selfiet teha.

Baari-Madis - Madis Räästas Erakogu

Paastuda Kaalika moodi? Oh ei! Selline enese piinamine pole kunagi toiminud. Ma ei ole nii meeleheitel ka. Taoline terror võib ta enda puhul toimida, aga see ei ole kõigi jaoks. Ja kurb, et ta julgeb reklaamida taolisi meetodeid. Paastumise legend on sama vale, kui müüt sellest, et modellid söövad ainult vette kastetud vatitupse. IDIOOTSUS!!!

Neiu Kaalikas võiks jääda oma liistude juurde - pildistada ennast poolpaljalt voodis, kirjutada sügavamõttelisi tsitaate, postitada smuudiretsepte ning pidada oma Kodu-Antila kataloogi edasi. Mõjutada oma fänne sooduskoodidega, mitte rikkuda nende tervist. Aga ta ei lange kunagi nii madalale, ega soovi kellelegi halba, mis sest et ta samaaegselt "laimas" edeva Orgu meetodeid ja sedagi ainult rahateenimise eesmärgil. Iroonia - nagu Kaalika enda pildid on tehtud suurest naiivusest ja heast südamest. Paljas Kaalikas on samasugune tähelepanu otsiv tõuk, nagu kogu Kardashiante pere.

Aga baseerudes isiklikule kogemusele, siis arvan, et "toiduspets" Erik Orgasm ei ole ka just puhas poiss. Ma olen temasuguste kultusprogrammiga liitunud aastaid tagasi. Arvan, et see üsna sama. Maksad palju raha selle eest, et suur juht saaks sulle ette kirjutada mitu kapsalehte ja kanafileed tohib päeva jooksul sisse kugistada ja et magustoitu võib lakkuda ainult menüü piltidelt. Muudab veidi koguseid juba valmis olevates retseptides ja siis saadab "personaalse" juhise suure pealkirjaga - AINULAADANE PROGRAMM AINULT SULLE!!!