Elu Piret Laos: olin hetk enne esimest otse-eetrit minestamise äärel Terttu Jazepov , täna, 00:02 Jaga:

PABIN PEAB OLEMA: „Vahel on ette tulnud, et mul ei ole üldse pabinat ja kohe on olnud mitte väga hea saade. Olen alati hästi rõõmus, kui pabin tuleb – kõlab naljakalt, aga see hoiab mind mingisuguses pingeolekus, et sooritada oma asja nii, nagu peab,” räägib „Õhtu!“ saatejuht Piret Laos. Martin Ahven

„Kui sain teada, et mind on valitud „Hommiku” saatejuhiks, ütles Robert Rool mulle: „Sina, Piret, ei tohi elu sees ühtegi kommentaari lugeda.” Ta teab, kui tundlik ma olen. Olen kõiges suur pabistaja ja väga enesekriitiline,” räägib „Õhtu” saatejuht Piret Laos (33).