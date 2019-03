ÕL VIDEO | Igor Gräzin: tahan lagunevast Euroopa Liidust saada Eestile võimalikult soodsad tingimused 

Gräzini sõnul on Euroopas selline aeg, kus EKRE ja parempoolse Keskerakonna tüüpi poliitilised jõud omandavad suuremat kaalu. "Loodetavasti omandavad nad suurema kaalu ja tähenduse ka pärast Euroopa Parlamendi valimisi."

Aasta alguses Reformierakonnast lahkunud poliitiku hinnangul muutub praegu EKRE leerist tulev jutt aasta või kahe pärast poliitiliseks normiks, tuues näiteks parempoolse erakonna väljaütlemised kohtunike peade veeremisest. "Praegu teatas Euroopa liberaalide ja demokraatide juht Itaalia peaministrile ja asetäitjatele, et neid ootab ees giljotiin," ilmestas Gräzin enda argumenti.

Poliitiku hinnangul poleks Reformierakonna nimekirjas parem kandideerida, sest talle ei sobi partei vaated Euroopa suhtes. "Asi on lõhki läinud, sest Reformierakond on muutunud väga vasakpoolseks ja sotsialistlikuks, mis mulle üldiselt ei klapi. Teisalt mingit parteivahetust ei toimu, sest nii Keskerakond kui Reformierakond kuuluvad Euroopas samasse suurparteisse.

Sisuliselt ei muutu midagi. Oleme seda ju Eestiski näinud - mingit poliitilist vahet Reformierakonnal ja Keskerakonnal enam ei ole. Reformierakond keeras vasakule, Keskerakond paremale, said keskel kokku ning see on üks ja sama partei," rääkis Gräzin.

Gräzin on kindel, et koos Yana Toomiga kantakse Keskerakonna koormat kahekesi ning saadakse kaks kohta. Juhul, kui ta ei peaks pääsema Brüsselisse, suurendaks Gräzin enda õpetajakoormust Tallinna ülikooli Soome filiaalis ning lõpetaks pooleli jäänud kirikuõpetaja haridustee.

Reformierakonna asutajaliige sõnul ei hakka ta midagi selleks tegema, et EKRE-l läheks eelolevatel valimistel halvasti. Küll aga soovib ta valijatele selgeks teha, et mõtleb parempoolsest erakonnast teistmoodi.

"Nendel on võib-olla see destruktiivne, euroskepsise vana alge väga tugev. Arvan, et Euroopa Liit laguneb ise issanda abiga ja küsimus on selles, et peame kujunduma oma huved lagunevas Euroopa Liidus.