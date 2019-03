Blogija Mirjam: kui keegi minu kaasteelise kallal hambaid teritab, astun ma tema kaitseks välja! 

„See oli lahe, et keegi teeb meie jaoks midagi. Täiega selline ühtekuuluvusüritus!” meenutab Mirjam esimest Eesti Blogiauhindade (EBA) üritust soojade sõnadega. „Me oleme blogijatena kõik väga erinevad ega saa omavahel ilmtingimata hästi läbigi, aga kohe, kui keegi kuskil mõne minu kaasteelise kallal hambaid teritab, siis ma tahan ikkagi tema kaitseks välja astuda. See, et teistel läheks hästi ja meil kõigil ühiselt, on ikkagi minu jaoks tähtis.”

Mirjami õiglustunnet riivas, kui teisel EBA-aastal ilmus selle korraldaja Marimelli blogis pikk postitus sellest, kuidas kõik ilublogijad on stiilivaesed ja koledad hobusenäod. „See oli väga-väga kole postitus. Kui see oleks minu kohta käinud, oleksin väga haiget saanud. Siis ma reageerisin sellele, aga ainsana tol aastal,” põhjendab ta oma otsust EBA-l mitte osaleda.

Selline otsus tõi kaasa aga hukkamõistu, nagu peaks ta ennast teistest blogijatest paremaks. Mirjam, keda blogilugejad teavad ka kui Miiut, kinnitab, et see polnud üldse nii. Ta lihtsalt tundis, et peab seisma nende poolele, keda hobusenägudeks sõimatakse.

Kriitikast sai lahmimine

Mirjam ei osalenud EBA-l a kolmandal ja neljandal aastal. Lisaks temale tekkis järjest rohkem blogijaid, kes ütlesid välja, et nemadki ei osale. „Alles mitu aastat hiljem hakkas ülejäänud blogipere rõhuma sellele teemale, mille eest mina olin nende käest puid alla saanud, et ma arvan, et olen mingi eliit ega osale. Siis tulid kõik kaasa," nendib Mirjam. „Aga mulle hakkas tunduma, et nüüd see ei ole enam sisuline kriitika, vaid kõik hakkasid lahmima, et üritus on paha.”

Mirjam hakkas mõtlema, et kuidas siis on kõik nii pahasti, ja otsustaski kirjutada EBA korraldajale Mari-Leenule, kes koos mehega peab Marimelli blogi. „Ma rääkisin inimesega nii otse ja ausalt, kui ma oskasin, ja see oli nii normaalne konstruktiivne vestlus ja ta oli nõus ja liigutatud, et keegi tahab vahelduseks päriselt aidata. See on ainus, mida inimeselt nõuda võib,” tunnistab Mirjam, et ütles tegelikult päris karme sõnu, kuid pakkus ka oma abi.

Aastaid on räägitud sellest, et EBA-l oleks vaja žüriid. See ka tänavu tuleb. Lisaks liigub üritus omaette domeenile, mis on eraldi korraldaja isiklikust brändist. „Minu kriitika oli, et EBA ei ole sisule fokuseeritud: seal on olnud TV3 „Laura blogi”, mis on blogist nii kaugel kui olla saab, teleproduktsioon põhimõtteliselt. Või näiteks Kristina Pärtelpoja Snapchat ei ole blogi,” oli Mirjami sõnul fookus ära kaotatud. „Blogi tähendab kirjutatud ajaveebi. Webblog on üks esimesi sotsiaalmeedia kanaleid ja see on kirjutatud blogi.”