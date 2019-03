ESIMESENA MAAILMAS: elus HIV-patsient annetas oma neeru 

Operatsioon toimus BBC Newsi teatel esmaspäeval Baltimore'i Johns Hopkinsi haiglas. Doonor, 35aastane Nina Martinez kinnitas reporteritele, et tunneb end hästi. Uue neeru saaja eelistab anonüümseks jääda, kuid arstide sõnul on tema enesetunne imehea.

„See on esimene kord maailmas, kui HIV-ga elaval inimesel on lubatud neeru annetada,“ ütles dr Dorry Segev pressiteates.

Varem on seda protseduuri liiga riskantseks peetud - on arvatud, et HIV muudab doonori altiks neeruhaiguse tekkele. Kuid uusi antiretroviirusravimeid peetakse neerude jaoks ohutuks, vahendab BBC News.