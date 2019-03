Downi sündroomiga tütar avas „Grey anatoomia“ tähe silmad 

37aastane näitlejatar rääkis podcast'i „Motherly“ uusimas osas, et kui talle ja abikaasa Rob Gilesile sündis esimene tütar Eliza (6), oli tal emaks olemisest hoopis teine arusaam. „Pidasin alateadlikult oma ülesandeks anda Elizale vahendid ellujäämiseks meie konkurentsihimulises maailmas. Tahtsin kanda hoolt, et ta on haritud ja võimekas ja kõigi vajalike oskustega.“