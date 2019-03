Kuidas Tallinnas poolsada vangi plehku pani 

Päevaleht toob varsti näite, kuidas põgenikud kohe vargile läksid. Üks oli mesikeelselt palunud luba kellegi Juuli juures öö veeta. Hommikul leidis Juuli, et võõras on kadunud koos tema raha ja väärtuslikuma rõivakraamiga. „Meid palutakse teatada, et isikuid, kes pühapäeval ära põgenenud vangisid eneste juures varjavad ehk neile ulualust annavad, kõige raskem karistus ootab,“ hoiatab ajaleht.