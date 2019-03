Aastaid üksikkambris olnud süüalune ei tahagi sellest enam loobuda 

Reedel jätkus Harju maakohtus nn Andrey Kuzyakini kuritegelikule ühendusele esitatud süüdistuse kohtulik uurimine. Riigiprokuratuur süüdistab üheksat kohtualust, kellest viis on juba 2015. aastast vahi all, inimkaubanduses, väljapressimistes, vargustes, kuritegelikul teel saadud vara hoiustamises, kelmustes, kuritegelikku ühendusse kuulumises, isikliku dokumendi kuritarvitamises ja muuski. Kohtusse jõudis Lääne-Virumaaad väidetavalt hirmu all hoidnud seltskonna kriminaalasi juba 2016. aastal, kuid sisulise arutelu juurde jõuti alles 2017. aasta jaanuari alguses.