Rainer Vakra ei ole rahul, kuidas TLÜ asju ajab: avalikkus sai otsusest teada enne mind 

22. märtsil laekub Tallinna ülikoolile kiri pealkirjaga „R.V. vastuväide“. Selle on kõrgkoolile saatnud Rainer Vakrat esindav advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee. Dokumendi välja saatnud vandeadvokaat Rait Kaarma ütleb, et temal pole õigust kirja sisu kommenteerida.

Rainer Vakra sõnul ei ole tegemist siiski plagiaadiotsuse vaidlustamisega, vaid eelmainitud kiri on üks osa TLÜ ja teda esindava advokaadibüroo vahelisest infovahetusest. Ta ütleb, et plagiaadiotsust ei saagi veel vaidlustada, sest haldusmenetlus ei ole lõppenud ja kogu dokumentatsioon on alles TLÜ käes.

Vakra ütleb, et ta ei tea, kas ta vaidlustab otsuse või mitte.

Poliitiku sõnul puudutavad praegused vastuväited mitmeid muid menetluse protsesse, mis pole talle meeldinud. Näiteks seda, et haldusmenetlus alustamisest, et ta diplom ära võtta, teavitati avalikkust enne kui teda. Vakra sõnul on ta selle kohta teinud ka sellekohase päringu andmekaitseinspektsioonile. Samuti toob ta välja, et infovahetus TLÜ ja tema vahel on on üldse kehvapoolne olnud.

Vakra ütleb, et muu hulgas on ta veel soovinud näha, kui suure summa eest TLÜ õigusabi sisse ostab. „See on meie hinnangul avalik teave,“ sõnab mees. Poliitiku sõnul on ta soovinud näha ka protokolle, mis on tehtud ajal, mil ta käis plagiaadisüüdistuste kohta aru andma.

Vakra möönab, et Kaarma & Kaldvee esindanud teda juba aastaid ning ta pole advokaate endale palganud spetsiaalselt plagiaadiskandaali pärast.

15. märtsi koosolekul tuvastas Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon, et Rainer Vakra 2002. aastal kaitstud diplomitöö on suures ulatuses plagiaat. Otsusest lähtuvalt tegi komisjon ettepaneku diplomiõppe diplom kehtetuks tunnistada.