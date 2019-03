Eesti uudised REPORTAAŽ EKRE KANTSIST | Üks räuskav valija rikub kõigi maine Viljar Voog , täna, 19:55 Jaga:

KURI: See Vändra härra oli kuri, et ajakirjandus EKREt nõnda ebasoodsas valguses näitab. Teiste valijate argumendid olid inimlikumad. Martin Ahven

„Depressiivsed Eesti väikelinnad / kus EKRE leiab laia kandepinna / Need Helmed päästvad Vändra rahvast / massirahutusi tegelt nad ei tahtvat,“ kui parafraseerida Hannaliisa Uusma nüüdseks üle kümnendi vana poplugu. Vändra külje all on EKRE kõige kindlam kants Eestis, kus riigikogu valimistel sai partei lähimast jälitajast kolm korda rohkem hääli.