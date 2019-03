„MATRIXI“ TÄHE TRAAGIKA: Keanut on maast madalast saatnud rusuvad kaotused 

Paljud Keanuga põgusaltki kokku puutunud toonitavad – ta on vaatamata kõigile saatuselöökidele ääretult sõbralik ja abivalmis. Miljonite dollarite annetamine lastehaiglatele ja vähiraviks on üks asi, kuid Keanut on nähtud ka tänaval hulkuriga juttu ajamas. Ta andis 20 000 dollarit võttegrupi mutrikesele, kelle perekondlikest probleemidest ta kuulis, ning kinkis „Matrixi“ eriefektide tiimi kõigile liikmetele Harley Davidsoni. „Lihtne on kahe jalaga maa peal seista,“ on Keanu intervjuus öelnud. „Maa on väga lähedal. Ja me kõnnime sellel iga päev.“

Vendasid Larry ja Andy Wachowskit pole enam – filmitegijatest velled on lasknud oma sugu korrigeerida ning kutsuvad end vastavalt Lanaks ja Lillyks. Kuid 31. märtsil 1999 esimest korda vaatajate ette jõudnud „Matrixi“ mõju kinoajaloole on olnud jääv.

„Matrixi“ valmimise ajal oli internet alles lapsekingades, märgib Briti leht The Guardian. Seetõttu tundus häkker Neo (Keanu Reeves) avastus, et meie maailm on hoopis mõtlevate masinate loodud arvutisimulatsioon, ilmvõimatuna. Kuigi düstoopia tegevus pidi hargnema nüüdisajast umbes 200 aastat hiljem, on „Matrixi“ ideed hämmastaval kombel kanda kinnitanud. Suur osa maailmast elab „kõrgemalt“ kullipilgul jälgitavas sünteetilises tehnomaailmas ning inimene otsustab ise, mida ta reaalseks peab. Tehisintellekti võimuhaaramise eest hoiatas meid koguni teadusgeenius Stephen Hawking ise.

Kinematograafiale on „Matrix“ jätnud võimsa jälje. Ehkki Wachowskid ei leiutanud nn bullet time'i tehnikat, mille puhul kaamera otsekui aega seisates tegelase ümber superaeglase tiiru teeb, lõid need kaadrid publiku pahviks ning leidsid ohtrat jäljendamist. Nüüd on sellest saanud eriefektide stammtrikk.

KOREOGRAAFIAIME: „Matrixi“ imekauni koreograafiaga kaklusstseenid on olnud eeskujuks paljudele filmidele. ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection/ Vida Press

Toronto Sun märgib, et „Matrixi“ mõjul vallandus imekauni koreograafiaga kaklusstseenide buum. Hiina kaskadööride koreograaf Yuen Wo-Ping treenis filmi näitlejaid ja trikitegijaid pool aastat – Ameerika filmide kohta oli see ennekuulmatult pikk aeg. Nüüd said nii põhjalik ettevalmistus ja vapustavalt lavastatud madinastseenid tavapäraseks. Ühtlasi läks moodi action'i ja filosoofia ühteheitmine.