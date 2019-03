Dirigendid lahkavad: mis teeb orkestrijuhist tipptegija ja kuidas tema liigutusi lugeda? 

„Dirigente, kellel on põhjust lavale minna, on väga vähe. Neid on palju, kes löövad takti ja hoiavad asju koos – teatud kohtades on see vajalik –, aga see pole veel kunst,“ lahkab maestro Andres Mustonen dirigendi elukutset ja lisab, et dirigeerimiskunst on väga, väga hämar ala, kus pole kindlaid koolis õpitud reegleid, mis tagaksid edu ja oleksid lihtsad selgitada. „Kui saadakse kõigest kohe aru, siis ei tohiks seda nimetada dirigeerimiseks, sest mida sa dirigeerid, kui kõik teavad iga sinu liigutust juba ette.“