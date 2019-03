Austraalia kohus mõistis alluvat pideva pussu laskmisega kiusanud ülemuse õigeks 

The Independent kirjutab, et austraallane David Hingst läks oma endise bossi Greg Shorti vastu kohtusse. Ehitusettevõttes projekteerijana töötanud David väidab, et ülemusel tekkis komme mitu korda päevas tema kabinetti marssida ja peeretada.

Asi läks nii hulluks, et David pidi pussutava ülemuse eest pääsemiseks oma kabinetist loobuma. Ruum oli väike ja akendeta, seega polnud tal võimalikebameeldivast aroomist vabaneda. Greg käinud Davidi jutu kohaselt kuni kuus korda päevas alluva kabinetis haisutamas.

„Ta peeretas mu selja taga ja jalutas siis minema,“ kurtis David kohtumaja ees ajakirjanikele. „Tal oli kombeks oma tagumikku minu suunas upitada!“

David ei jäänud ülemusele võlgu ja hakkas ise kaasas kandma lõhnaõlipudelit, millest Gregi sageli pritsis. Ta kutsus oma ülemust „Härra Haisuloomaks“.

Greg Short väidab vastu, et ei mäleta, et oleks kunagi Davidi kabinetis kõhutuult lasknud. Ta tunnistab siiski, et ühel või paaril korral võis midagi sellist juhtuda.

David väitis kohtus, et tegemist oli töökiusamisega. Endiselt tööandjalt nõudis ta kahjutasuks 1,8 miljonit Austraalia dollarit (umbes 1,14 miljonit eurot). Kuid Victoria osariigi apellatsioonikohus, kuhu juhtum lõpuks välja jõudis, leidis, et tegemist ei olnud kiusava käitumisega ning jättis Davidi nõudmise rahuldamata. Kohtuotsuses seisab, et isegi kui oleks võimalik tõestada, et Greg pussutas tõesti pahatahtlikult, ei saa seda tingimata veel töökiusuks pidada.