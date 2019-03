FAKTIKONTROLL | Eesti ei pea tähistama mustanahaliste ajaloo kuud ja teised Peeter Ernitsa valed 

Ernitsa väide: "Edaspidi tohib kasutada vaid järgmiseid mõisteid

1. Aafrika päritolu inimene,

2. Afroeurooplane(Afro European),

3. Aafrika-eurooplane, (African European),

4. Mustanahaline eurooplane,

5. Afrokariibi inimene (Afro Caribbean),

6. Mustanahaline Kariibi inimene, (Black Caribbean)"

Kontroll: resolutsioonis pole üheski kohas kirjas, et mõne sõna kasutamine oleks keelatud või lubatud. Termineid kasutatakse hoopis nende inimeste määratlemiseks, kelle kohta resolutsioonis soovitatu kehtib.

Väljavõte resolutsioonist:

A. arvestades, et koos mõistega „Aafrika päritolu inimesed“ võidakse kasutada ka määratlusi afroeurooplased (Afro‑European), Aafrika‑eurooplased (African European) või mustanahalised eurooplased (Black European), afrokariibi inimesed (Afro‑Caribbean) või mustanahalised Kariibi inimesed (Black‑Caribbean) ja sellega viidatakse Aafrika päritolule või Aafrika päritolu inimese järeltulijale, kes on sündinud Euroopa Liidus, on liidu kodanik või elab Euroopas;

Ernitsa väide: "Rassisimi erivormid on : Afrofoobia, afrifoobia"

Kontroll: resolutsioonis seisab, et "terminid "afrofoobia" ja "afrifoobia" ja "mustanahalise vastu suunatud rassism" viitavad rassismi erivormile". Resolutsioonis ei öelda selgesõnaliselt, et eelpool mainitud mõisted on rassismi erivorm. Resolutsioonis on kirjas ka laiendus, millele Ernitsa välja toodud mõisted viitavad, mis rassismi erivorme toetab ja põhjustab.

Väljavõte resolutsioonist: