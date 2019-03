Elu "ENSV" viimased päevad: „Teie ei organiseeri mitte midagi enam! Ei pane maja põlema!“ Aigi Viira , täna, 00:02 Jaga:

LUHTUNUD FLIRT: Ehkki Illar (Raivo E. Tamm) paneb mängu kogu oma sarmi, ei õnnestu tal kuidagiviisi Marja-Liisa (Britta Soll) tähelepanu võita pikemaks kui daamil hädapärast vajalik. Näitleja Tamm esitas oma osa nii veenvalt, et näitleja Soll pidi terve stseeni aja naerulaginat tagasi hoidma. Tiina Kõrtsini

„Kus on minu müts?“ ilmutab sarja „ENSV“ produtsent Ain Mäeots võtteplatsi kööki tuisates nõudlikkust. „Must pibo, kus see on?“ Nii külm see Kullese tänava maja nüüd ka ei tundu olevat, et peaks mütsi joonelt kõrvuni sikutama? Mäeots vastab enne, kui keegi pärida jõuaks: „Ma lähen keldrisse! Järgmine võte on keldris!“ Tema hääles on tubli annus traagikat. Sest kelder lehkab kopituse järele. Ning on jääkülm.