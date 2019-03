Tahad päästa putukaid, tee lillepeenar! 

Mis me ette võtta saame?

Esimene oluline asi on toit: nektar ja õietolm ehk erinevad õitsevad taimed meie looduskeskkonnas peavad olema kättesaadavad kogu suve jooksul. Kui me suudame hoida keskkonda mitmekesisena, suudame hoida ka oma mesilaste looduslikke kooslusi ning toetame ka meemesilasi.

Näiteks Eestis on põllumajanduskeskkonna parendamise meetmena kasutusel liblikõieliste sundkorras külvikorda sisseviimine: teatud aastate järel peab olema põld liblikõieliste all. See on suurendanud oluliselt meie looduslike tolmeldajate arvu. Ka Lääne-Euroopa uurijad ütlevad, et Eestis on tõeliselt head kooslused.

Muide, meil õnnestus leida üks doktoritöö, mis on tehtud kunagi Jõgeva sordiaretusinstituudis punase ristiku kohta. 1950ndatest jälgiti kümme aastat ristikupõldu ja nüüd me kordasime katset: vaatleme 2006. aastast samasugust kultuuri. Selgub, et meil on juurde tulnud kolm liiki kimalasi!

Nad on kolinud siia, sest kliima on läinud soojemaks? Mõni jahedamasse kliimasse pole läinud?

Jaa, kolm liiki on juurde tulnud, aga ära kolinud pole keegi. Palav pole veel hakanud. Küll on aga märgata väikseid muutusi liikide struktuuris: nagu mujalgi, on pikasuiselisi kimalasi jäänud vähemaks. Aga tänu sellele meetmele on nüüd ka nende arv hakanud Eestis tasapisi tõusma.

Suurematel põldudel – Paide ümber ning Tartu- ja Jõgevamaal – on kimalasi vähem, aga väiksemate põldudega aladel Lõuna-Eestis on liike palju ja isendeid rohkem. Maastiku struktuur ja põllumajanduse intensiivsus mõjutab tolmeldajaid.