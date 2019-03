POLE KALA, POLE RÖÖVPÜÜKI! Kohus uurib, kes uputas Peipsi järve 300kilose kalasaagi 

Prokurör Sigrid Nurm tõdes, et nakkevõrkudega püüdmine ei ole kuritegelik, kuid nendega tohivad kala püüda vaid kutselised kalurid. Alla 70 meetri pikkuste võrkudega võib vastava loaga järvele minna isegi harrastaja. Ta lisab, et kuritegelik poleks ka ainuüksi see, et mehed käisid paadiga kaldast viie kilomeetri kaugusel, kuigi seal kohas püüda ei tohtinud. Probleem langes meestele kaela siis, kui inspektorid leidsid kalda lähedale vette uputatud 300 kilo kala.