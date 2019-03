13AASTASELT ISAKS: maailma skandaalseim armupaar läheb lahku 

Vastu kõiki ootusi jäi Mary Kay ja Vili armastus kestma ning nad abiellusid 2005. aastal. Naine alustas tööd assistendina sealsamas kohtuhoones, kus ta oli lapse vägistamises süüdi mõistetud. Noor isa töötas ehituspoes ning teenis lisaraha DJ-na. Kuid 2017. aasta mais teatas Vili, et soovib lahutust. Abielupaar suutis küll oma suhteid lappida ning neid nähti koos, ent nüüd väidab ajakiri People, et Vili ja Mary Kay ühine teekond on otsa saamas. People'i teatel näitab Kingi maakonna ülemkohtusse antud dokument, et abielupaar on otsustanud abielule lõpu teha.