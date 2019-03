ÜLEVAADE: kes pürgivad Brüsseli poliittoolidele 

Märtsi alguses teatasid sotsiaaldemokraadid oma kandidaatidest. Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski on teatanud, et valimisnimekirja võiks vedada suursaadik ja diplomaat Marina Kaljurand. Lisaks Kaljurannale pretendeerivad nimekirjale Sven Mikser, Katri Raik, Marianne Mikko, Ivari Padar, Monika Haukanõmm, Silver Meikar, Tanel Talve, Triin Toomesaar, Eiki Nestor ja Indrek Tarand.

Isamaa järel kinnitas valimisnimekirja Keskerakond . Eelpool teisi toodi välja praegused eurosaadikud Yana Toom ja endine reformierakondlane Igor Gräzin. Lisaks praegustele saadikutele püüavad kohta Brüsselis Enn Eesmaa, Aadu Must, Vadim Belobrovtsev, Anneli Ott, Erki Savisaar, Andrei Korobeinik ja Taavi Aas. Raimond Kaljulaidi, kes on samuti avaldanud kandideerimissoovi, nimekirjast ei leia.

Lisaks parlamendierakondadele plaanivad nimekirjaga välja tulla Vabaerakond, Eesti 200, Elurikkuse erakond ja Eestimaa Rohelised. ERRi uudisteportaali sõnul on Elurikkuses andnud nõusoleku kandideerida Artur Talvik, Mihkel Kangur ja Lauri Tõnspoeg. Eestimaa Rohelised on teatanud, et nende esinumber valimistel on Evelin Ilves. Lisaks Ilvesele on kandideerib roheliste ridades veel Peep Mardiste.