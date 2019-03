Raevunud lugeja: Selver müüb hallitavat toitu ja ei hooli sellest 

"Me ei saa sündmust kommenteerida, kui me ei tea, kus see juhtus. Selver ei tekita taolises olukorras kindlasti oma teenindajatele probleeme vaid vastupidi – kaitseb neid igal võimalikul juhul. Kui klient esitab sündmuskirjelduse väidetega, mis näitab meie klienditeenindust halvas valguses, tahame me teada, kas need väited on ka tõesed. Meie klienditeenindajaid ei ole koolitatud kirjeldatud viisil klienti teenindama. Kaupluse nimeta ei ole meil võimalik midagi enamat öelda. Vabandame kliendi ees, et meilt ebakvaliteetse kauba ostis. Kinnitame, et juhtudel, mil kauplusest on sooritatud ost ebakvaliteetse kaubaga, vahetab kaupluse infolett selle alati välja või maksab tšeki või Partnerkaardi alusel (Partnerkaardi registreerudes salvestub ost digitaalselt) kliendile raha tagasi," kommenteeris Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.