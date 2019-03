Sünne Valtri uuest bändist: tunnen aina enam, et minu valikud pillimeeste osas on olnud õiged 

Sünne uus bänd on nüüdseks koos tegutsenud kaks kuud. „Oleme tõesti pikki stuudiotunde neljakesi koos olnud ja tunnen aina enam, et minu valikud pillimeeste osas on olnud õiged – mitte ainult pillimängu oskuse tõttu, vaid nende isiksuste tõttu, kes nad on,” kiidab Sünne trummar Gert Gregor Källot, basskitarrist Jaanus Viskarit ja kitarrist Toomas Lauri.

Kuigi Valtri on ka ise palju laulusõnu kirjutanud, on tema esimese loo muusika ja sõnade autoriks hoopis Vahur Valgmaa. „Tean Vahurit tegelikult juba aastaid, kui meie esimene aktiivsem koostöö sündis minu „Eesti laulu” looga „I’ll Do It My Way”. Kuna ta on väga hea ja andekas produtsent, pöördusin tema poole ka uue bändi loomingu küsimustega. Nii lugusid kui sõnu olen ka ise kirjutatud, kuid hetkel pidasin õigeks just tema loomingut kasutada ja bändimehed olid samal arvamusel,” räägib Sünne, kes töötab bändiga juba ka uue loo kallal, mis on sel korral nende enda looming.

„Esimene esinemise kutse tuli samal päeval, kui kuulutasime välja, et Synne Valtri Band on sündinud. Ühtegi lugu kuulmata võtsid inimesed riski ja broneerisid bändi,” sõnab Valtri. Kuna suvi on peagi käes, soovitab Sünne kõigil ürituste korraldajatel kiirelt tegutseda. „Veel on ruumi, kuid kuupäevad täituvad hoogsalt. Kellel on broneerimissoov, siis saab meile alati kirjutada synnevaltriband@gmail.com.”