Jacko õe väitel oli ka nende isa pedofiil 

La Toya on Jacksonite suurest muusikaperest ainus, kes on kunagi väljendanud avalikult kahtlust, et Michaeli suhted poisikestega olid pedofiilsed. Kuid vähesed mäletavad, et La Toya on nimetanud pedofiiliks ka Jacksonite pere patriarhi, mullu 89 aasta vanuses kõhunäärmevähki surnud Joe Jacksonit, vahendab Iltalehti. La Toya rääkis kunagi, et isa vägistas teda korduvalt, kui ta oli 11aastane. Joa ohvriks langenud ka La Toya vanem õde Rebbie. Väidetavalt oli La Toya ema Katherine oma mehe haiglasest käitumisest teadlik - kord sattunud ta pilastamisele peale ning üritanud Joed La Toya voodist välja tirida.

Michael Jackson rääkis kunagi Oprah Winfrey šõus, et isa oli lapsepõlves olnud tema vastu vägivaldne ning ta kartis Joed paaniliselt. Kuid La Toya kirjeldas 1991. aastal ilmunud elulooraamatus „Growing Up In The Jackson Family, kuidas Joe oli teda ja Rebbie't pilastanud. „Kui isa tuleb ema kõrvalt voodist oma tütre voodisse ja sa kuuled ema ütlemas: „Ei, Joe, täna mitte. Las ta puhkab. Jäta ta rahule, ta on väsinud ...“ See ajab sind hulluks,“ kirjutas La Toya toona. Tema väitel hakkas isa teda seksuaalselt kuritarvitama pärast seda, kui vanem õde Rebbie 16aastasena kodust välja kolis. Kui La Toyalt pärast raamatu ilmumist küsiti, kas Joe himustas ka pere noorimat tütart Janetit, vastas õde, et Janet pole talle sellest rääkinud. „Loodan südamest, et isa seda ei teinud.“