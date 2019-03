TUGITOOLIS SPORTLANE | Saskia Alusalu: sportlase elu on väga lahe, aga vist ei tahaks, et mu lapsed seda teeks 

Saatejuht Mart Treial uuris hiljuti puhkusele pääsenud Alusalult, kas hooaja lõpp on oodatud või kurb sündmus. Kas süda jääb lõppenud talvega rahule? Miks tänavu olümpiamängude 4. koha sarnast sähvatust ei tulnud? Kui tüütu on seitse kuud kohvrites elada?

Kuidas on võimalik, et aasta naissportlasel pole isegi oma treenerit? Kust ta vaimujõudu ammutab? Miks ta tulevikus oma lastele tippsporti ei soovitaks? Kuidas kuulsus tema elu on mõjutanud?