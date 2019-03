ARVUSTUS | „Skandinaavia vaikus“ – kodumaise kinokunsti kiretu käsikiimlemine 

Aeglased ülelennud Eestimaa looduspaikadest ei ole kodumaiste filmide jaoks võõras element, ent Helde viib nn. drooniporno absoluutselt uuele tasemele. Pikki, lohisevaid stseene on mujalgi. Võin oma mütsi peale kihla vedada, et kui monteerija vähegi üritaks, saaks ta kõnealuse linateose umbes 20 minuti peale kärpida. Praegu kestab see 75 minutit ning see on 85 minutit liiga palju.