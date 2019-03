Nõid Alisa tahab lasta end steriliseerida: milleks sigida, see maailm on täis s*tta 

"Inimesele on antud intellekt selleks, et saaksime asju mõistusega võtta ja jätta tunded teisele plaanile. Milleks sigida? See maailm on täis sitta. Lapse kannatused algavad väikesest peale: lastehaigused, kannatused vanemate pärast, kes teda kogu aeg piiravad, kannatused lasteaias, koolis, hiljem tööl ja suhetes," räägib ta.