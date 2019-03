R. Kelly ohver: ta masturbeeris ja sülitas mulle näkku! 

„Minu meelest on see kuritegelik...“ arvab Lanita. „Niimoodi telekasse ronida ja valetada.“ Samas tunnistab ta, et pikka aega ei uskunud ta süüdistusi laulja vastu ka ise. Lanita kaitses oma bossi, kelle heaks ta kunagi juuksurina töötas. „Ütlesin inimestele, et palvetage ometi tema eest,“ tunnistab ta. See oli enne, kui laulja tema sõnul teda ennast ründas. Talle jäi kliendist alati mulje kui täiuslikust džentelmenist.