Auto lahvatas leekidesse peremehe silme all 

Kolmapäeval kell 19.55 teatati häirekeskusele, et Jõgevamaal Lohusuu alevikus põleb paari meetri kaugusel majast sõiduauto. Päästjad jõudsid kohale küll ülikiiresti, kuid tule jõud oli nii suur, et selle kustutamiseks kulus pool tundi.

Pereema Svetlana tunnistab, et nende pere hirm oli suur. Auto seisis ju vaid meeter-kaks puidust elamust eemal ja maja ümber oli teisigi sõidukeid.

Kuigi maja ees oli eilegi veel asfalt põlengust must, jäi pere uhke villa tänu naabrite ja päästjate kiirele reageerimisele tulest puutumata.

PÄÄSES: Maja jäi terveks tänu naabrite ja päästjate kiirele tegutsemisele. Aldo Luud

Svetlana nentis, et nad ei tea, mis auto läks põlema. Võimalik, et see süttis akust. Üks sagedasemaid autopõlengute põhjusi ongi ju elektriseadmestiku rike.