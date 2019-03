Väikekool läheb kinni: Tudulinna jääb edaspidi vaid lasteaed 

„Koolis käib 18 last ja lasteaias on 14 last. Järgmisel aastal peaks esimesse klassi tulema üks laps,“ ütleb Tudulinna kooli direktori kohusetäitja Kerstin Kesler. „Kui vaadata kooli ajalugu, siis viimased kümme aastat on selle sulgemine kogu aeg teemaks olnud.“

Kesler on Tudulinna kooli juhtinud sügisest saati. Tal on kahju, et vana, kuid kodune koolimaja jääb tühjaks: „Aga meie kahjuks ei otsusta.“

„Tudulinna koolis õpib palju hariduslike erivajadustega õpilasi,“ selgitab Soomer. „Järgmisel õppeaastal oleks nende osakaal tõusnud 50 protsendi lähedale. Aga tugispetsialisti Tudulinna koolis ei ole. Pole õnnestunud ka ühtki leida. Mis väiksest kohast rääkidagi, kui isegi linnad on tugispetsialistide leidmisega hädas. Inimesi jääb vähemaks ja häid spetsialiste on järjest raskem leida.“

PÄRAST 115 AASTAT SAABUB TÜHJUS: Sügisest jääb 1904. aastal ehitatud Tudulinna koolimaja lasteta – kool pannakse kinni. Aldo Luud

Soomer kinnitab, et Tudulinna kooli kümnest õpetajast vaid kolm vastavad kvalifikatsiooninõuetele. See mõjub hariduse kvaliteedile ja paljud kohalikud elanikud on seepärast oma järeltulija teise kooli viinud – tervelt 16 Tudulinna last õpib kuskil mujal. Lähimasse kooli on 15 kilomeetrit – transpordi õpilastele suudab vald igal juhul korraldada.

„Oleme kõik mitu korda läbi analüüsinud,“ selgitab Soomer. „Otsusega viivitades jäävad kannatajaks lapsed. Kui laps on oma klassis ainus, siis tal puudub igasugune võrdlusvõimalus. Aga kool on sotsialiseerumise koht, ka see on osa haridusest. Pealegi on Iisakul kunsti- ja muusikakool ning väga head sportimisvõimalused.“