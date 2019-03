Film GALERII | Vaata, kes käisid uue mängufilmi „Skandinaavia vaikus“ esilinastusel Toimetas Hindrek Pärg , täna, 21:19 Jaga:

Filmi "Skandinaavia vaikus" esilinastus Teet Malsroos

Neljapäeval esilinastus Martti Helde uus film “Skandinaavia vaikus”. Tegemist on “Risttuules” režissöörina tuntust kogunud Helde teise täispika mängufilmiga. Linateose peaosades on Rea Lest ja Reimo Sagor. Trillerlike elementidega psühholoogiline draama räägib kahe tegelaskuju taaskohtumisest. Ühine teekond läbi talvise maastiku sunnib avama aastate eest toimunud vägivaldse sündmuse tagamaad. Lahendamata minevik juhatab tegelased valiku ette, mis määrab nende mõlema tuleviku. Filmi idee autor on Martti Helde ning stsenaarium on sündinud koostöös Inglise stsenaristi Nathaniel Price ’iga. Peaosatäitjad on Rea Lest ja Reimo Sagor, heliloojaks Mick Pedaja. Mängufilmi produtseerib Elina Litvinova ja filmistuudio Three Brothers koostöös Prantsuse ja Belgia butiiklevitajatega. Filmi operaatorid on Erik Põllumaa (“Risttuules”) ja Sten-Johan Lill (“Päevad, mis ajasid segadusse”), kunstnik Anneli Arusaar (“Jää”), kostüümikunstni