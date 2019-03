Looduskaitse selts käib Rail Balticu trassi pärast kohut 

Kaebajad rõhutavad, et nad ei ole iseenesest Rail Balticu rajamise vastu, ent soovivad, et seda tehtaks dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ning asjakohaste uuringute põhjal. Praeguses planeeringumenetluses ei ole analüüsitud kõiki asukohaalternatiive. Eelkõige pole seal hinnatud senise raudteetrassi koridori ärakasutamist. Kui vana raudteetrassi kasutataks vähemalt osaliselt ära, vähendaks see keskkonnale põhjustatvat negatiivset mõju, mis kaasneb uute alade kasutuselevõtuga paratamatult. Ette heidetakse sedagi, et keskkonnamõjud tehti kindlaks ebapiisava info põhjal. Paljudele kohtus esitatud vastuoludele ja puudustele on juhitud tähelepanu ka planeerimismenetluse jooksul, kuid menetlejad on neid arvestanud.

Kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal märkis, et uue ja olemasoleva trassi keskkonnamõju all ei peaks mõtlema ainult looduskeskkonda , vaid ka inimkeskkonda. Näiteks peatused, mis praegu on asulates sees või servas nihkuvad kilomeetrite kaugusele, mille tõttu paljud loobuvad rongi kasutamisest, sõnas ta.